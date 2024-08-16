Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
ГоловнаСвіт

Компанія OpenAI заблокувала облікові записи ChatGPT групи з Ірану за створення контенту для атаки на вибори в США

Також ChatGPT використовували для створення контенту щодо війни у Газі.

Компанія OpenAI заблокувала облікові записи ChatGPT групи з Ірану за створення контенту для атаки на вибори в США
Компанія OpenAI заблокувала облікові записи ChatGPT групи з Ірану
Фото: EPA/UPG

OpenAI видалив облікові записи іранської групи за використання чат-бота ChatGPT для створення контенту для впливу на президентські вибори в США.

Про це повідомляє Reuters. 

Зазначається, що група, ідентифікована як Storm-2035, використовувала ChatGPT для створення контенту, зосередженого на коментарях щодо обидвох кандидатів на виборах президента США.

Також вони використовували теми конфлікту в Смузі Гази та присутності Ізраїлю на Олімпійських іграх, а потім поширювала цей контент через соцмережі і вебсайти.

Підписуйтесь на наш Google News

Втім, OpenAI заявив, що ця операція не досягла значного залучення аудиторії. Більшість виявлених публікацій у соцмережах отримали мало лайків, поширень чи коментарів або взагалі не отримали їх. Також компанія не помітила ознак поширення веб-статей у соціальних мережах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies