Компанія OpenAI заблокувала облікові записи ChatGPT групи з Ірану за створення контенту для атаки на вибори в США

Також ChatGPT використовували для створення контенту щодо війни у Газі.

OpenAI видалив облікові записи іранської групи за використання чат-бота ChatGPT для створення контенту для впливу на президентські вибори в США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що група, ідентифікована як Storm-2035, використовувала ChatGPT для створення контенту, зосередженого на коментарях щодо обидвох кандидатів на виборах президента США.

Також вони використовували теми конфлікту в Смузі Гази та присутності Ізраїлю на Олімпійських іграх, а потім поширювала цей контент через соцмережі і вебсайти.

Втім, OpenAI заявив, що ця операція не досягла значного залучення аудиторії. Більшість виявлених публікацій у соцмережах отримали мало лайків, поширень чи коментарів або взагалі не отримали їх. Також компанія не помітила ознак поширення веб-статей у соціальних мережах.