ФБР попередило Камалу Гарріс про загрозу іноземних хакерів

Передвиборчий штаб Камали Гарріс підтвердив, що отримав від ФБР повідомлення про можливу атаку іноземних хакерів на їхні інформаційні системи.

Як пише The Guardian, представники кампанії демократки говорять, що засоби цифрової безпеки дозволили їм запобігти будь-яким зламам. Не зафіксовано жодного інциденту втручання у системи чи крадіжки даних.

У ФБР кажуть, що розслідують також спроби іноземних агентів пронинути у комп'ютерні мережі демократів ще до того, як президент Джо Байден вирішив припинити участь у виборчих перегонах. Щонайменше троє членів штабу отримували на свої електронні адреси листи, які містили фішингові посилання - натиснувши на них, співробітник ризикував заразити пристрій вірусом.