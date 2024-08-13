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Латвія надішле Україні близько пів тисячі безплотників

Допомога Україні надається в рамках Коаліції дронів.

Латвія надішле Україні близько пів тисячі безплотників
Фото: Андріс Спрудс

Латвія передає Україні близько 500 безпілотників. Дрони уже готові до відправлення.

Про це написав в мережі "Х" міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різних бойових завдань", — написав голова латвійського Міноборони.

Допомога Україні надається в рамках Коаліції дронів.

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