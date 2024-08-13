Латвія надішле Україні близько пів тисячі безплотників

Латвія передає Україні близько 500 безпілотників. Дрони уже готові до відправлення.
Про це написав в мережі "Х" міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різних бойових завдань", — написав голова латвійського Міноборони.
Gatava nākamā dronu pakotne! Ap 500 Latvijā ražotu dronu sniegs atbalstu— Andris Spruds (@AndrisSpruds) August 13, 2024
🇺🇦ukraiņiem dažādu kaujas uzdevumu veikšanā. #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/QLPxMkKugn
Допомога Україні надається в рамках Коаліції дронів.
- Латвія – один із лідерів коаліції дронів для України: вона обіцяла виділити на безпілотники 20 мільйонів євро.
- Латвія передасть ще одну партію дронів та іншої військової допомоги для українських бійців. Безпілотники придбали на зібрані на благодійній платформі STOPIFY.