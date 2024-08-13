Унаслідок тісняви в індійському храмі загинуло 7 осіб

Багато вірян зібралися для святкування релігійного свята.

Вчора унаслідок тисняви у храмі в індійському штаті Біхар на півночі країни загинули семеро людей.

Про це пише uniindia.com з посиланням на правоохоронців.

У храмі зібралося багато вірян для святкування релігійного свята.

Кілька осіб також отримали травми, їх госпіталізували.

“Щонайменше семеро людей загинули та кілька травмувалися унаслідок час тисняви у храмі Баби Сідхнат в штаті Біхар”, ‒ йдеться у пресрелізі.