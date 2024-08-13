ГоловнаСвіт

Кір Стармер телефоном переконував Іран не атакувати Ізраїль

Британський прем'єр зателефонував новому президенту ісламської республіки.

Кір Стармер телефоном переконував Іран не атакувати Ізраїль
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Після оприлюднення спільної заяви країн Західної Європи щодо неприпустимості загострення на Близькому Сході офіс прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера повідомив про телефонну розмову очільника уряду з іранським президентом Масудом Пезешкіаном. 

Як пише BBC, це був перший прямий контакт між Лондоном та Тегераном з 2021 року, коли тодішній прем'єр Борис Джонсон говорив телефоном з Гассаном Ругані. 

Стармер попередив Пезешкіана, що напад на Ізраїль "загрожує стати великим прорахунком у час, який потребує спокійних та виважених роздумів".

Прем'єр також закликав усі сторони "уникати подальшої конфронтації у регіоні та вдатися до деескалації".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies