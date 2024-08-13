Кір Стармер телефоном переконував Іран не атакувати Ізраїль

Після оприлюднення спільної заяви країн Західної Європи щодо неприпустимості загострення на Близькому Сході офіс прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера повідомив про телефонну розмову очільника уряду з іранським президентом Масудом Пезешкіаном.

Як пише BBC, це був перший прямий контакт між Лондоном та Тегераном з 2021 року, коли тодішній прем'єр Борис Джонсон говорив телефоном з Гассаном Ругані.

Стармер попередив Пезешкіана, що напад на Ізраїль "загрожує стати великим прорахунком у час, який потребує спокійних та виважених роздумів".

Прем'єр також закликав усі сторони "уникати подальшої конфронтації у регіоні та вдатися до деескалації".