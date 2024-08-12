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Іран представив на виставці у Росії безпілотники великої дальності Mohajer-10

Дальність польоту становить 2 тисячі кілометрів, вантажопідйомність може сягати 300 кг.

Іран представив на виставці у Росії безпілотники великої дальності Mohajer-10
Mohajer-10
Фото: скриншот відео

12 серпня Іран представив свої безпілотники великої дальності Mohajer-10 на виставці у Росії, передає Reuters із посиланням на державне іранське інформаційне агентство.

Цю виставку організували за межами російської столиці - у Підмосков'ї. 

Детальна інформація про удосконалені БпЛА з'явилася у серпні минулого року. Тоді Іран повідомив, що Mohajer-10 має збільшену дальність і тривалість польоту, а також може нести більше навантаження.

За повідомленнями іранських ЗМІ, дальність польоту Mohajer-10 становить 2000 км, тривалість – до 24 години, а вантажопідйомність може досягати 300 кг , що вдвічі більше за вантажопідйомність Mohajer-6.

  • Раніше США звинуватили Іран у тому, що він відправляє Росії Mohajer-6. Їх Москва використовувала для ведення війни по Україні. Тегеран заперечував ці звинувачення.
  • Але українські бійці збивали неодноразово такі БпЛА. Наприклад, торік це сталося в Одеській області.
  • Навесні цього року британське Міноборони повідомило, що Росія використовує іранські безпілотники Mohajer-6 над Кримом для розвідки, аби визначити загрози для російських портів і суден після недавніх успіхів України у морській війні.
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