Іран представив на виставці у Росії безпілотники великої дальності Mohajer-10

12 серпня Іран представив свої безпілотники великої дальності Mohajer-10 на виставці у Росії, передає Reuters із посиланням на державне іранське інформаційне агентство.
Цю виставку організували за межами російської столиці - у Підмосков'ї.
Детальна інформація про удосконалені БпЛА з'явилася у серпні минулого року. Тоді Іран повідомив, що Mohajer-10 має збільшену дальність і тривалість польоту, а також може нести більше навантаження.
За повідомленнями іранських ЗМІ, дальність польоту Mohajer-10 становить 2000 км, тривалість – до 24 години, а вантажопідйомність може досягати 300 кг , що вдвічі більше за вантажопідйомність Mohajer-6.
- Раніше США звинуватили Іран у тому, що він відправляє Росії Mohajer-6. Їх Москва використовувала для ведення війни по Україні. Тегеран заперечував ці звинувачення.
- Але українські бійці збивали неодноразово такі БпЛА. Наприклад, торік це сталося в Одеській області.
- Навесні цього року британське Міноборони повідомило, що Росія використовує іранські безпілотники Mohajer-6 над Кримом для розвідки, аби визначити загрози для російських портів і суден після недавніх успіхів України у морській війні.