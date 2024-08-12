Іран представив на виставці у Росії безпілотники великої дальності Mohajer-10

12 серпня Іран представив свої безпілотники великої дальності Mohajer-10 на виставці у Росії, передає Reuters із посиланням на державне іранське інформаційне агентство.

Цю виставку організували за межами російської столиці - у Підмосков'ї.

Детальна інформація про удосконалені БпЛА з'явилася у серпні минулого року. Тоді Іран повідомив, що Mohajer-10 має збільшену дальність і тривалість польоту, а також може нести більше навантаження.

За повідомленнями іранських ЗМІ, дальність польоту Mohajer-10 становить 2000 км, тривалість – до 24 години, а вантажопідйомність може досягати 300 кг , що вдвічі більше за вантажопідйомність Mohajer-6.