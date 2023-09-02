На Одещині збили російський безпілотник Mohajer-6

Він призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження.

На Одещині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося збити розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6".

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба командування.

Нагадаємо, вперше Mohajer-6 збили 23 вересня зенітники повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ. Згодом про ще один такий знищений БпЛА стало відомо у жовтні.

Mohajer-6 - багатоцільовий безпілотник. Він призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження. Також безпілотник може нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

Виготовляють такі дрони підприємства, які належать Корпусу вартових ісламської революції. Йдеться, зокрема, не лише про Mohajer-6, а й про Shahed-131 і Shahed-136.