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На Таврійському напрямку українські бійці зменшили чисельність окупантів на майже 290 осіб

Також росіяни втрати 32 одиниці військової техніки.

На Таврійському напрямку українські бійці зменшили чисельність окупантів на майже 290 осіб
Фото: скріншот відео

За останню добу втрати росіян на Таврійському напрямку склали 289 осіб.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зокрема, 77 убиті, 208 поранені, ще четверо потрапили у полон.

Також було знищено 32 одиниці військової техніки.  Серед втрат:

  • 4 танки, 
  • 10 ББМ, 
  • 7 артилерійських систем та мінометів, 
  • 1 ППО, 
  • 1 БпЛА, 
  • 8 одиниць автомобільної техніки,
  • 1 одиниця спеціальної техніки.

Крім того, у росіян не стало п'ять складів боєприпасів.

Загалом артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку упродовж доби виконали 1349 вогневих завдань.

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 Нагадаємо, станом на 2 вересня втрати російської армії сягнули вже близько 264060 осіб. 

Нині на Дніпропетровщині сили ППО знищили російський безпілотник.

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