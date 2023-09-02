На Таврійському напрямку українські бійці зменшили чисельність окупантів на майже 290 осіб

Крім того, у росіян не стало п'ять складів боєприпасів.

Також було знищено 32 одиниці військової техніки. Серед втрат:

Зокрема, 77 убиті, 208 поранені, ще четверо потрапили у полон.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За останню добу втрати росіян на Таврійському напрямку склали 289 осіб.

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