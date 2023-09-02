На Таврійському напрямку українські бійці зменшили чисельність окупантів на майже 290 осіб

За останню добу втрати росіян на Таврійському напрямку склали 289 осіб.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Зокрема, 77 убиті, 208 поранені, ще четверо потрапили у полон.
Також було знищено 32 одиниці військової техніки. Серед втрат:
- 4 танки,
- 10 ББМ,
- 7 артилерійських систем та мінометів,
- 1 ППО,
- 1 БпЛА,
- 8 одиниць автомобільної техніки,
- 1 одиниця спеціальної техніки.
Крім того, у росіян не стало п'ять складів боєприпасів.
Загалом артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку упродовж доби виконали 1349 вогневих завдань.
Нагадаємо, станом на 2 вересня втрати російської армії сягнули вже близько 264060 осіб.
Нині на Дніпропетровщині сили ППО знищили російський безпілотник.