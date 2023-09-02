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На Дніпропетровщині сили ППО знищили російський безпілотник

Його збили в небі над Криворізьким районом.

На Дніпропетровщині сили ППО знищили російський безпілотник
Фото: Скріншот з відео

Протиповітряна оборона знищила російський безпілотник над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

"Мінус один ворожий безпілотник. Його збили в небі над Криворізьким районом. Відмінна робота захисників з ПвК "Схід", - зазначив він.

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Нагадаємо, що розвідники та спецпризначенці знищили у Луганській області ворожу станцію виявлення цілей 9С18 «Купол» і ЗРК «Бук».

А воїни підрозділу CODE 9.2 за допомогою ударного дрона під Бахмутом знищили за одну ніч три одиниці російської техніки.

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