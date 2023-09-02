На Житомирщині клірик УПЦ (МП) роздавав вірянам кремлівські «агітки», - СБУ

Встановлено, що клірик розповсюджував “агітки” за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією зібрала доказову базу щодо настоятеля церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП), який розпалював релігійну ненависть.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини. У ворожих «агітках» їхні автори зображали війну в Україні як «внутрішній громадянський конфлікт» і заперечували збройну агресію РФ проти України.

Крім того, «тексти» друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них.

Встановлено, що клірик розповсюджував ворожу наочність за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України.

Співробітники Служби безпеки виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ (МП) у червні цього року.

Проведені експертизи підтвердили, що вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священників, вірян та прибічників інших конфесій.

Також зміст деяких листівок популяризував кремлівський «погляд» на історію Української державності.

На підставі зібраних доказів настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в середині серпня митрополиту УПЦ Павлу поставили діагноз гострий інфаркт міокарда.

7 серпня митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) звільнили з-під варти.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Служба безпеки повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії РФ проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.

13 липня правоохоронці оголосили намісникові Києво-Печерської лаври УПЦ МП про нову підозру за тими ж двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 161 та ч. 3 ст. 436-2. Санкції статей передбачають до 5 років ув'язнення.

Спершу суд призначив митрополиту цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет. Та через те, що він спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, його замінили на тримання під вартою з можливістю внести заставу в понад 33 мільйони гривень.