Генштаб ЗСУ: окупанти змушують батьків віддавати дітей у заклади освіти, де навчають за програмою РФ

На тих, хто відмовляється, скаладють протоколи. У разі складання трьох таких протоколів - окупанти погрожують позбавляти батьківських прав, а дітей будуть передавати під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території РФ.

Окупанти змушують батьків віддавати дітей у навчальні заклади, де навчають за програмою РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У тимчасово окупованому населеному пункті Волноваха Донецької області та інших населених пунктах Волноваського району у період за 15 по 30 серпня представниками російських окупаційних адміністрацій проводилися агітаційні заходи з місцевим населенням щодо примусового залучення дітей шкільного віку до освітнього процесу у навчальних закладах за програмою РФ та участі у виборах і голосуванні за кандидатів від партії «єдина росія».

До сімей, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідуються представники районних відділів освіти у супроводі ФСБ РФ з метою проведення профілактичних бесід щодо дотримання норм російського законодавства про обов’язкове отримання середньої освіти.

На батьків складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Повідомляється, що у разі складання трьох таких протоколів вони будуть позбавлені батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території РФ.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни від тортур росіян постраждали 75 українських дітей. Зафіксовано 13 випадків сексуального насильства над дітьми.