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На Київщині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в шести приватних дитячих садочках

Спалахи захворювань пов’язують з діяльністю компанії, яка забезпечувала заклади освіти харчуванням.

На Київщині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в шести приватних дитячих садочках
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

На Київщині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в шести приватних дитячих садочках Бучанського та Фастівського районів. 

Про це повідомляє ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України". 

Станом на 1 вересня зареєстровано 18 випадків серед дітей від двох до шести років, які 30 серпня вживали продукти харчування, доставлені в садочки кейтеринговою компанією. На стаціонарному лікуванні перебуває 17 дітей, з них одна дитина у відділенні інтенсивної терапії. 

Фахівцями ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ" розпочато епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела інфікування та локалізації спалаху.

Проводяться лабораторні обстеження, які направлені на виявлення збудника захворювання.

Нагадаємо, у серпні в Україні продовжили реєструвати випадки кору, МОЗ закликало громадян вакцинувати дітей. 

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