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В Криму до участі в шкільній лінійці допустили лише батьків першачків, - КримSOS

Території шкіл патрулювали співробітники поліції та Росгвардії. 

В Криму до участі в шкільній лінійці допустили лише батьків першачків, - КримSOS
Фото: crimeahrg.org

В школах тимчасово окупованого Росією Криму до участі в шкільній лінійці допустили лише батьків першачків. Обмеження було введено начебто “в цілях безпеки”. Території шкіл патрулювали співробітники поліції та Росгвардії. 

Про це повідомляє КримSOS.

На лінійках були присутні лише учні перших та 11 класів, а решта класів в цей час мали урок “Розмови про важливе”. 

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“Під час таких “уроків” школярам прищеплюють “патріотичне виховання, формують уявлення про культурну та історичну єдність російського народу та важливість їхнього збереження”, - зазначили в КримSOS. 

Водночас, на таких заняттях не лунають розмови про війну Росії проти України.

Нагадаємо, студентів у тимчасово окупованому Криму примушують підписувати повістки до лав російської армії, шантажуючи результатами іспитів.

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