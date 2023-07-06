У Криму студентів примушують підписувати повістки в обмін на складення іспитів, - КримSOS

Розмови проводяться приватно, щоб ситуації не надали розголосу.

Студентів у тимчасово окупованому Криму примушують підписувати повістки до лав російської армії, шантажуючи результатами іспитів.

Про це повідомляє КримSOS.

З анонімних джерел стало відомо, що працівники університету окупованого Сімферополя заявили одному зі студентів, що лише підписавши повістку він зможе скласти іспити. Студент через тиск був змушений погодитись на умови.

“Такі випадки не є поодинокими. Як дізналася КримSOS, “пропозиції” отримували й інші студенти призовного віку. Розмови проводяться приватно, щоб ситуації не надали розголосу”, - розповіли в правозахисній організації.

Зазначається, що за час окупації Криму РФ провела 17 незаконних призовних компаній на півострові.

1 квітня 2023 року почався останній призов до окупаційної армії. А 11 квітня Держдума РФ одразу в трьох читаннях ухвалила законопроєкт про реєстр військовозобов’язаних,котрий посилює контроль над населенням призовного віку на окупованих територіях. Таким чином їх практично позбавляють можливості уникнути призову до армії окупантів.

Нагадаємо, за роки окупації Криму до російської армії було призвано щонайменше 40 тисяч жителів півострова.