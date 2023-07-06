Співробітники ФСБ проводять роботи для захисту кримського мосту.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Спеціалісти, що прибули з Москви, встановили на конструкцію кутові відбивачі, пофарбовані в сірий колір”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином росіяни намагаються врятувати міст від ракет Storm Shadow.

На думку партизанів, такі дії підтверджують підготовку РФ теракту на ЗАЕС і страх перед українським ударом у відповідь за скоєний злочин.

Раніше повідомлялось, що окупанти почали масово встановлювати системи оповіщення в Криму.