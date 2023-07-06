"Перемога може бути не у віддаленому час, а доволі скоро".

З початку повномасштабної війни РФ проти України Збройні сили звільнили близько 1 900 населених пунктів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ.

"Ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни, перш за все, завдяки зброї, яку ми отримуємо, і це факт. Близько 1 900 міст і сіл української землі наші за час після 24 лютого минулого року", – сказав президент.

Він наголосив, що Україні належить пройти ще дуже непростий шлях до звільнення від окупації всієї території, але "перемога може бути не у віддаленому час, а доволі скоро".

"Перемога України – вона реальна, і вона нам дуже потрібна", – зазначив глава держави.

На його думку, все залежить від кількості та потужності підтримки, яку українці використовують для оборони, а саме – від підтримки зброєю, санкцій проти Росії, а також фінансів для української стабільності.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, за минулий тиждень (26 червня-2 липня) Збройні сили звільнили 28,4 кв. км територій. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 кв.км.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Софії – столиці Болгарії. Він провів переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим. Зеленський повідомив, що під час зустрічей планували обговорити “оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію формули миру”.