Завтра Зеленський відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський завтра, 7 липня, відвідає Туреччину, повідомляє Anadolu Ajansı.

Під час візиту глава держави зустрінеться з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вони проведуть зустрічі тет-а-тет, а також відбудуться зустрічі делегацій.

Сторони обговорять останні події у російсько-українській війні, "зернову ініціативу", термін дії якого закінчується 17 липня, а також відносини між двома державами.

Нагадаємо, 6 липня Президент Зеленський відвідав Болгарію. Він провів переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим. Зеленський повідомив, що під час зустрічей планували обговорити “оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію формули миру”.

Щодо "зернової угоди", то Росія днями заявила, що не має наміру її продовжувати. РФ заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки та повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.