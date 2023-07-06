Зеленський і Денков обговорили енергетичну співпрацю України та Болгарії

На переговорах мова також йшла про взаємодію у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Сьогодні ми з паном прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим провели дуже змістовні переговори. Увесь комплекс наших відносин – і, звичайно, передусім безпекових. Дякую за оборонну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що під час сьогоднішніх переговорів мова йшла зокрема про енергетичну співпрацю.

"Енергетична незалежність та стабільність ринків є частиною безпекової архітектури кожної країни. Разом ми здатні дати нашим країнам більше гарантій стабільності в енергетиці і, що не менш важливо, гарантій цінової привабливості для звичайних споживачів", – додав глава держави.

Президент України та прем'єр-міністр Болгарії також обговорили взаємодію у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Уже цьогоріч ми розраховуємо на початок переговорів щодо членства України в ЄС", – додав Зеленський.

Президенти підписали спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Болгарією євроатлантичної інтеграції України.

"Це вже 22-й такий документ. Це дуже важливо. Очевидна більшість у Європі – за спільну безпеку", – наголосив глава держави.

Зеленський подякував Болгарії за підтримку захисту життя і свободи українців, премʼєр-міністру, пані віце-премʼєр-міністру, всьому уряду і парламенту країни за моральну силу ухвалених рішень.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Софії – столиці Болгарії.

Президент Болгарії Ніколай Денков заявив в інтервʼю Politico, що Софія більше не закриватиме очі на спроби Росії впливати на її внутрішню політику та підривати її інститути.