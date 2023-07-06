Ці кошти були виділені на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури Одещини.

Депутата Одеської облради та його дружину, яких раніше піймали на рейдерському захопленні землі в регіоні, тепер звинувачують у нових корупційних злочинах.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Йдеться про привласнення 24 мільйонів гривень, які були виділені на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років.

"Зокрема, це підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області. За весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 млн грн. За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованої злочинної групи, залучивши до неї директора підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад", - розповіли в СБУ.

Депутат із дружиною координували укладання договорів між сільрадами і підрядною організацією. Остання отримувала кошти, які були передбачені у бюджеті на реалізацію проєктів.

Фото: СБУ

Організатори оборудки штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а отриману "різницю" виводили у тінь та розподіляли між собою.

На підставі зібраних доказів дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

чч. 1, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Наразі вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутата облради, який організував злочинну схему, та голів сільрад, залучених до оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває розслідування.

Нагадаємо, у травні СБУ повідомила, що депутат Одеської облради та його дружина намагались заволодіти приміщеннями АТ “Укрпошта” поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. При чому діяли у складі організованої злочинної групи.

Того ж місяця вийшов під заставу міський голова Одеси Геннадій Труханов. НАБУ та САП підозрювали його та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі.