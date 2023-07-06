Фінляндія надасть Україні військову допомогу на 105 млн євро

Терміни надання озброєння не оголошуються з міркувань безпеки.

У рамках чергового 17-го пакету військової допомоги Фінляндія надасть Україні засоби протиповітряної допомоги та боєприпаси.

Про це повідомляє сайт фінського уряду.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду. Цей пакет допомоги обійдеться Фінляндії в 105 млн євро.

З метою гарантувати безпечну доставку військових вантажів до місця призначення, точніші деталі про зміст пакету допомоги, терміни та шляхи його транспортування не розголошуються.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення Росії Фінляндія надала Україні військової допомоги на 1,2 млрд євро.