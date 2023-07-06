Якщо РФ підірве ЗАЕС, Польща відреагує "належним чином", – Збігнев Рау

Наразі голова МЗС Польщі не може сказати, якого роду буде ця реакція.

Глава МЗС Збігнев Рау заявив, що Польща відреагує "належним чином", якщо Росія підірве Запорізьку атомну електростанцію.

Про це пишуть видання BBC та Interia.pl.

"Якщо Росія вдарить по Запорізькій атомній електростанції, то Польща відреагує належним чином. Це буде зовсім інша ситуація, ми реагуватимемо відповідним чином", – зазначив Збігнев Рау.

Він додав, що підрив АЕС, застосування такого роду зброї сформувало би нову ситуацію в Україні і зачепило би значну частину території НАТО, а тому вимагало би відповідної реакції.

Проте Рау зазначив, що зараз іще не може сказати, якого роду буде ця реакція.

Нагадаємо, глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС знижується.

Напередодні ЗСУ офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на ЗАЕС.