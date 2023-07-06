Щонайменше 10 укриттів у Львові були зачинені під час нічної атаки

Правоохоронці Львова отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів під час нічного обстрілу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені", – зазначив він.

Голова МВС додав, що винні мають бути притягнені до відповідальності. Поліція Львівщини вже відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу (залишення в небезпеці).

Мер Андрій Садовий зазначив, що в укритті біля будинку, кули влучила ракета, в момент атаки були лише пʼятеро людей. У коментарі Радіо Свободі він додав, що під час тривоги людина, яка живе в будинку і відповідальна за укриття, має вийти і відкрити це укриття.

"Якщо ви будете робити фотофіксацію у час тривоги, то так, ви будете мати певну частину укриттів закритими. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, його відкриють", – заявив він.

Нагадаємо, після трагедії із загибеллю людей під закритим укриттях у Києві в Україні ініціювали перевірку всіх місць цивільного захисту. Станом на 8 червня перевірили понад 61 300. Зачиненими виявилися 9,5%, непридатними до використання – 23,5%.