Сьогодні комісія заповідника опечатала 3 приміщення на території Нижньої лаври. При цьому зафіксоване повне ігнорування санітарних та протипожежних норм представниками московського патріархату.

На території Нижньої лаври комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" знайшла портрети російських імператорів.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

“Лавра в користування УПЦ МП – це портрети російських імператорів, які, напевне, «охороняли» Монастир. Все це вже не дивує”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комісія Заповідника сьогодні, 6 липня, зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування 3-х приміщень: 70 (Резиденція Митрополита Онуфрія), 69, 71.

Комісія зауважила повне ігнорування санітарних та протипожежних норм.

Нагадаємо, нещодавно суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП стосовно Києво-Печерської лаври: представники московського патріархату не мають права перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Лаври.

4 липня представники московського патріархату не дали Комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" перевірити та опечатати вивільнені корпуси на території Нижньої лаври. В.о. голови заповідника заявив, що керівництво тепер вимушене звернутись до правоохоронців, щоб держава змогла використовувати це майно за призначенням.