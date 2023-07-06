Окупанти запланували провести “вибори” на Херсонщині 8-10 вересня, – Соболевський

Мешканців окупованих територій закликали не брати участь у цьому шоу.

Окупанти запланували провести “вибори” на Херсонщині 8-10 вересня.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“Окупанти встановили дати виборів на Херсонщині — 8, 9, 10 вересня. Про це заявила офіційно «глава Избирательной комиссии Херсонськой области» від окупаційної влади. Ці дії не мають жодного відношення до виборчого процесу і є абсолютно незаконними. Враховуючи те, як вони вже проводили «референдум», по-інакшому як цирк та театр абсурду все це не назвеш”, – написав Соболевський.

Він нагадав, що за участь в організації цього шоу буде відповідальність. Кожна особа буде притягнута до відповідальності.

Також Юрій Соболевський закликав мешканців окупований територій не брати участь у цьому шоу.

Нагадаємо, станом на початок цього року СБУ ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів” на окупованих РФ територіях. За всіма викритими фактами тривають слідчо-оперативні дії.