Загроза техногенної катастрофи на ЗАЕС знижується, – Буданов

Глава української розвідки каже, що для цього робляться як публічні, так і непублічні дії.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС знижується.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню The Times.

“Ми робимо певні дії у цій сфері. Як публічні, так і непублічні. Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово знижується”, – сказав головний розвідник країни.

Тим часом супутник зафіксував нові об’єкти на даху четвертого енергоблоку ЗАЕС.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на ЗАЕС.