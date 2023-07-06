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Загроза техногенної катастрофи на ЗАЕС знижується, – Буданов

Глава української розвідки каже, що для цього робляться як публічні, так і непублічні дії.

Загроза техногенної катастрофи на ЗАЕС знижується, – Буданов
Фото: Цензор

Глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС знижується.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню The Times. 

“Ми робимо певні дії у цій сфері. Як публічні, так і непублічні. Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово знижується”, – сказав головний розвідник країни. 

Тим часом супутник зафіксував нові об’єкти на даху четвертого енергоблоку ЗАЕС.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на ЗАЕС.

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