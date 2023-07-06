ЗСУ за минулу добу знищили ще 600 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 232 300 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 600 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 232 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 232 300 (+600) осіб ліквідовано

танків – 4068 (+6)

бойових броньованих машин – 7932 (+15)

артилерійських систем – 4310 (+22)

РСЗВ – 657 (+1)

засоби ППО – 404 (+9)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 309 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21)

крилаті ракети – 1264 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23)

спеціальна техніка – 605 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.