Суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП стосовно Києво-Печерської лаври

Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

В Мінкультури нагадали, що 24 квітня 2023 року Господарський суд Києва задовольнив заяву Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” в якій той просив заборонити УПЦ МП перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Лаври до закінчення судового розгляду позову про усунення перешкод у користуванні майном заповідника.

УПЦ МП не погодилась із рішенням суду, і подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати це рішення Господарського суду Києва.

Втім, Північний апеляційний господарський суд залишив ухвалу Господарського суду Києва без змін.

Нагадаємо, вчора віряни УПЦ МП не дали Комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня 2023 року, проте тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна.