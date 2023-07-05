Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинув чоловік

Крім того, щонайменше троє цивільних отримали поранення.

Сьогодні, 5 липня, близько 19:00 російські окупанти обстріляли селища у Білозерській громаді Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

Внаслідок цієї атаки чоловік отримав травми, несумісні із життям, щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення.

Дані щодо потерпілих наразі уточнюються.

Правоохоронці проводять першочергові заходи для фіксування російського злочину.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області у середу, 5 липня, від обстрілів російських військ постраждало троє людей.