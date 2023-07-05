Росіяни найактивніше перекидають техніку на Запоріжжя та Донеччину, - Громов

Російські війська найактивніше перекидають техніку та особовий склад до тимчасово окупованих територій Запорізької й Донецької областей.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов розповів у інтерв’ю Укрінформу.

Він зазначив, що тактика ворога суттєвих змін не зазнала. За словами бригадного генерала, російські підрозділи ведуть штурмові дії, щоб витіснити українські війська із займаних позицій. Підрозділи ПВК “Вагнер” замінені на підрозділи регулярних військ Російської Федерації. Ворог активно використовує артилерію, штурмову та армійську авіацію. Наступає невеликими підрозділами чисельністю до роти, як правило, без бойової техніки. В окремих випадках штурмові підрозділи посилюються танками.

“Найактивніше ворог перекидає техніку та живу силу до окупованих територій Запорізької й Донецької областей з метою відбиття наступу Сил оборони України. Після підриву дамби Каховської ГЕС та підтоплення прибережних районів, противник отримав можливість посилення угруповань військ на загрозливих напрямках за рахунок перекидання військ з тимчасово окупованої частини Херсонської області”, — підкреслив Громов.

Нагадаємо, що за оцінками британської розвідки, Росія використовує щільне мінування, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ на півдні.