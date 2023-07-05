Теракт росіян на Каховській ГЕС: місія Червоного Хреста так і не отримала від росіян доступ на лівий берег окупованої Херсонщини

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) так і не отримала від росіян доступ на лівий берег окупованої Херсонщини після теракту на Каховській ГЕС.

Про це повідомила регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріан Бауер в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"На жаль, поки що нам не вдалося побувати в Херсонській області на лівому березі. Тому ми продовжуємо вести переговори щодо цього доступу. Це завжди дуже складно. Поки що нам не вдалося потрапити до цих районів. Ми неодноразово просили надати нам доступ туди і проситимемо й надалі", - сказала вона.

За її словами, з перших же годин вони просили надати доступ на лівий берег річки.

При цьому вона наголосила, що з першої ж години катастрофи Червоний Хрест був на зв'язку з владою Херсона та області, Миколаєва і вирішували, чим можемо допомогти.

Аріан Бауер повідомила, що була два дні тому в Миколаєві та Херсонській області, щоб зрозуміти, що буде потрібно в найближчі тижні та місяці.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував МКЧХ за відсутність допомоги українцям на окупованій частині Херсонської області: “Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя”.