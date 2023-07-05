Глава Київміськбуду виїхав за кордон за інвалідністю і піднявся на Еверест, - Bihus

Кушнір певнив, що знятий з військового обліку і перетинав кордон на законних підставах.

Президент Київміськбуду Ігор Кушнір виїхав за кордон за довідкою про інвалідність, а після цього піднявся на Еверест.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Кушнір та його дружина Оксана у травні 2023 року стали 34 і 35 українськими альпіністами, які здійснили сходження на Еверест. Підйом обійшовся у $150 тисяч.

"За даними наших джерел, у примітках до виїзду містилася інформація про довідку про інвалідність", – йдеться в сюжеті.

Підйом на Еверест подружжю обійшовся у $150 тисяч.

Кушнір заявив, що перетинав кордон на законних підставах, зокрема - для медичних консультацій щодо онкологічного захворювання. Він також запевнив, що знятий з військового обліку згідно чинного законодавства.

За даними журналістів Bihus.info, Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько восьми місяців.

Нагадаємо, раніше Bihus.info дізналися, що компанія дружини Ігоря Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі з орієнтовною вартістю 20 мільйонів євро.

Ігор Кушнір більше 10 років займає посаду президента "Київміськбуду" – компанії, яка на 80% належить місту Київ. Раніше журналісти показали, як на виведеній землі з Київміськбуду у Козині бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад 3 мільйони доларів. Тоді ж діяльністю "Київміськбуду" зацікавилися і в Національному антикорупційному бюро, а Київрада створила спеціальну комісію щодо перевірки фактів опублікованих в ЗМІ щодо діяльності "Київміськбуду".

Справи компанії в останні роки йшли не надто добре, а на початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.