РФ здатна на тотально-безрозсудні вчинки, – Маляр про ймовірність теракту на ЗАЕС

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи ймовірність вчинення РФ теракту на Запорізькій АЕС, заявила, що Росія здатна на будь-які вчинки. Навіть на тотально-безрозсудні.

Про це Маляр повідомила у Telegram.

Тому, за її словами, з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах (Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина) вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.

На думку Ганни Маляр, РФ нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС і може вдатися до терористичних дій для того, щоби переломити хід війни на свою користь.

"Обидва сценарії – як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення – для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей", – зазначила заступниця міністра оборони.

Вона порадила українцям зберігати спокій, довіряти тільки офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій.

Нагадаємо, Збройні Сили України офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на території Запорізької атомної електростанції. 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.