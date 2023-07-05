Від сьогодні доступ відвідувачів до Нижньої лаври обмежений

Перебувати на цій території можна буде з 9:00 до 18:00.

З 5 липня обмежений доступ відвідувачів до Нижньої лаври. Перебувати на території Києво-Печерського монастиря дозволено з 9:00 до 18:00.

Про це повідомляє сайт Києво-Печерської лаври.

"З 5 липня 2023 року з ініціативи Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" буде обмежено доступ відвідувачів до Нижньої лаври (Києво-Печерський монастир). Перебувати відвідувачам на цій території можна буде з 09:00 до 18:00", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора віряни УПЦ МП не дали Комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня 2023 року, проте тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна.