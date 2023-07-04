В.о. голови заповідника заявив, що керівництво тепер вимушене звернутись до правоохоронців, щоб держава змогла використовувати це майно за призначенням.

Сьогодні, 4 липня, до Києво-Печерської лаври прийшла комісія Міністерства культури опечатати вивільнені корпуси Нижньої лаври. Вже традиційно їхній роботі почали перешкоджати представники УПЦ МП.

Про плани перевірки заповідника повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

“4 липня відбудеться перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Йдеться про 5 об'єктів”, – повідомили у Мінкульті вчора, 3 липня.

Там нагадали, що 29 березня Заповідник розірвав Договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир). Розірвання Договору в односторонньому порядку передбачено умовами вказаними у ньому.

5 червня, за результатами роботи, комісія Міністерства культури та інформаційної політики України передала Заповіднику Акти повернення об’єктів Нижньої лаври. Враховуючи це, Заповідник у законний спосіб продовжує розпочату роботу щодо фактичного повернення приміщень, які належать державі.

У міністерстві зазначили, що на сьогодні Заповідник не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності Монастиря. При цьому, доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності Монастиря (торговельні/виробничі/готельні) – є порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений.

При цьому УПЦ МП назвала опечатку корпусів монастиря “антизаконною”.

“Віруючі зібралися на молитовне стояння біля 69 корпусу. Сюди прийшли представники комісії та традиційно зібралося багато ЗМІ”, – йдеться в повідомленні УПЦ МП.

Оновлено. Пізніше Укрінформ повідомив, що представники УПЦ МП таки не дали комісії перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври.

Зокрема, прихильники московського патріархату блокували входи до корпусів і співали молитви.

Тим часом в.о. голови заповідника Максим Остапенко розповів жрналістам Суспільного, що адміністрацію монастиря попередили про передачу приміщень. Вони дали письмову згоду.

"Ми попередили монастир про п'ять корпусів. Вони добровільно погодились надати доступ до двох, але цю свою письмову обіцянку вони не виконали. Тому ми вимушені звернутись до правоохоронців, щоб держава змогла використовувати це майно за призначенням", – сказав Максим Остапенко.

Нагадаємо, на початку липня ЗМІ повідомили, що комісія Мінкульту припиняє доступ ченців УПЦ МП до деяких приміщень Києво-Печерської Лаври. Мова йде про опечатування тих корпусів, де немає монахів.

Раніше очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що у випадку, якщо Українська православна церква (МП) не звільнить приміщення Києво-Печерської лаври, то після набрання чинності судовими рішеннями має розпочати роботу виконавча служба.

5 червня комісія МКІП з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила свою роботу та підписала з Національним заповідником відповідний акт. Ткаченко тоді зазначив, що загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів – усі в різних станах.

Також повідомлялося, що УПЦ МП за три дні має звільнити приміщення лаври.

12 червня Українська православна церква Московського патріархату не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.