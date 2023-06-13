УПЦ МП не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

Українська православна церква Московського патріархату не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.
Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Маємо констатувати, що термін завершився і УПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи", - написав Ткаченко.
Міністр зазначив, що на початку липня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив, що очікує рішення Господарського суду Києва про зобов'язання УПЦ МП усунути перешкоди в користуванні держмайном.
"Звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна та вимоги заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном заповідника у судовому засіданні для винесення відповідного рішення", - підсумував Ткаченко.
Нагадаємо, 5 червня комісія МКІП з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила свою роботу та підписала з Національним заповідником відповідний акт. Ткаченко тоді зазначив, що загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів - всі в різних станах.
Також повідомлялося, що УПЦ МП за три дні має звільнити приміщення лаври.