УПЦ МП не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

У Мінкультури наголосили, що це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи.

Українська православна церква Московського патріархату не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Маємо констатувати, що термін завершився і УПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи", - написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що на початку липня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив, що очікує рішення Господарського суду Києва про зобов'язання УПЦ МП усунути перешкоди в користуванні держмайном.

"Звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна та вимоги заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном заповідника у судовому засіданні для винесення відповідного рішення", - підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, 5 червня комісія МКІП з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила свою роботу та підписала з Національним заповідником відповідний акт. Ткаченко тоді зазначив, що загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів - всі в різних станах.

Також повідомлялося, що УПЦ МП за три дні має звільнити приміщення лаври.