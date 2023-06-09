Київська облрада заборонила діяльність УПЦ МП

Київська облрада також просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП.

Сьогодні, 9 червня, Київська обласна рада підтримала проект рішення фракції Європейська Солідарність щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП) на території області.

Про це повідомив депутат Київської облради Роман Титикало.

“Депутати обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (Росією) такою, що порушує державні інтереси та загрожує національній безпеці”, - написав Титикало.

Депутат наголосив,що на території України не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною-агресором та підтримує її злочини.

Титикало додав, що Київська облрада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП.

Фото: Роман Титикало

Фото: Роман Титикало

Фото: Роман Титикало

Нагадаємо, у травні Чернівецька обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП на території області.

До цього Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ МП. У рішенні зазначається, що УПЦ має церковно-канонічний зв’язок із РПЦ. 11 квітня Волинська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на території області.

Раніше депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області.