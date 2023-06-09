КОВА представила нового очільника Гостомельської адміністрації. Попереднього звільнили після журналістського розслідування

Сергій Смаль до цього був заступником керівника оперативного штабу Ради оборони.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко представив нового голову Гостомельської селищної військової адміністрації – Сергія Смаля. Попередній очільник ВЦА був звільнений після виходу журналістського розслідування Bihus info. Того ж дня про махінації у ВЦА розповіли і в бюро економічної безпеки.

Смаль був заступником керівника оперативного штабу Ради оборони, йдеться у повідомленні КОВА.

"Перед новим очільником поставлено першочергові завдання: безпека кожного мешканця, відбудова всього зруйнованого росіянами, повернення людей додому. Крім того, підготовка до нового опалювального сезону, облаштування укриттів для закладів освіти", – зазначили в обласній адміністрації.

Учора президент Володимир Зеленський звільнив очільника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка. Це відбулося після виходу розслідування Bihus.Info про фейкових підрядників, яким адміністрація роздавала мільйони гривень на відбудову громади.

За даними Бюро економічної безпеки, посадовці Гостомельської селищної ВА влаштували схему привласнення коштів. У 2022-2023 роках вони уклали низку договорів на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій. Виявилось, що договори укладались із підконтрольними суб’єктами господарської діяльності за завищеними цінами. Фактичні будівельні роботи або не виконували взагалі, або робили це в неповному обсязі.