Асоціація міст України готова аргументувати Зеленському "небезпеку для децентралізації" від скандального закону 5655

Про готовність обговорити це з мерами президент сказав на пресконференції 5 червня.

Голови громад, що входять до Асоціації міст України, висловили готовність аргументувати президентові небезпеку скандального законопроєкту 5655 для децентралізації та процесу відновлення українських громад і безпеки.

Правління Асоціації звернулося до президента України Володимира Зеленського у зв’язку з його відповіддю щодо скандального містобудівного законопроєкту 5655 на запитання головного редактора LB.ua Олега Базара. Запитання про подальшу долю не підписаного, але і не ветованого законопроєкту було поставлено на пресконференції 5 червня.

"Голови громад вітають відсутність підпису Президента України на законопроєкті 5655 як його позицію на боці місцевого самоврядування й готові при зустрічі навести аргументи про його небезпеку для децентралізації, процесу відновлення українських громад і безпеки громадян", – йдеться у повідомленні АМУ.

Асоціація міст України об'єднує інтереси 608 сіл, селищ та 401 міста, від імені яких звернулась у грудні 2022 року до Президента України із спільною позицією громад щодо законопроєкту 5655: його необхідно ветувати.

Законопроєкт 5655 був ухвалений парламентом у грудні, попри протести мерів, голів громад, архітекторів та активістів. Проти нього виступило і Мінкультури, зазначивши, що документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.

Ухвалення законопроєкту №5655 обговорювалося ще з минулого року. Його ключовою авторкою є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Сама Шуляк як співавторка документу казала, що законопроєкт загрожує чиновникам, які "рішають питання" в будівельній сфері, але насправді закон корисний для реформи галузі. За її словами, законопроєкт допоможе зробити містобудування прозорим.

Кому в парламенті було вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.

Після ухвалення законопроєкту президента просили його ветувати – відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів. Однак президент цього не зробив, тож 5655 перебуває в підвішеному стані. В спілкуванні з LB на пресконференції Володимир Зеленський сказав, що половина мерів українських підтримують цей законопроєкт, а інші половина, переважно, очільники великих міст, ні. Він зазначив, що хоче почути обидві сторони і обговорити з ними наслідки закону.