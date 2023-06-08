Президент Володимир Зеленський відвідав Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець на Миколаївщині.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Миколаївщина. Відвідали Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС. У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях – рятувальники та представники влади. Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, у річці Інгулець на Херсонщині спострегіється підняття рівня води. Під загрозу підтоплення потрапили деякі населені пункти на межі Херсонщини та Миколаївщини.

Станом на ранок 8 червня у Миколаєві та Миколаївській області рівень води перевищив позначки історичного максимуму. Наразі й надалі спостерігається невелике зростання рівня води.

Вночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Попередньо, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.