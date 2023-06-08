Литва виділить Україні ще 20 млн євро допомоги

Уряд Литви схвалив виділення 20 млн євро із запозичених від імені держави коштів для участі в ініціативах ЄС і міжнародних ініціативах допомоги Україні та Молдові.

Про це повідомляє портал Delfi.

Зазначається, що 10 млн із цих коштів буде спрямовано на внесок до Спеціальної програми антикризових заходів Міжнародної асоціації розвитку групи Світового банку для відновлення України та Молдови, ще 10 млн євро – на внесок до фонду "ЄС для України", який створюється Європейським інвестиційним банком.

За словами міністра фінансів Гінтаре Скайсте, Литва та інші країни і раніше надавали Україні як фінансову, так і гуманітарну допомогу, але цю підтримку необхідно продовжувати, щоб країна могла протистояти російській агресії.

"Міжнародне співтовариство продовжує рішуче мобілізовувати фінансову підтримку для України, яка захищається. Литва вже неодноразово робила свій внесок у подібні міжнародні ініціативи на підтримку України через ефективно функціонуючі інструменти Європейського союзу і міжнародних фінансових інститутів і входить до числа країн-лідерів з надання допомоги Україні", – зазначила Скайсте.

Також схвалено проєкт постанови, який уповноважує міністра фінансів підписати угоду між Європейською комісією та Литвою про внески, щоб сприяти покриттю відсоткових витрат за кредитами, наданими ЄС Україні.

Нагадаємо, раніше Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні, в якому будуть ППО і боєприпаси. Військова допомога країни скоро сягне 465 мільйонів євро.