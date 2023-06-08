Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться через тиждень, – міністр оборони Литви

Обговорять подальшу військову підтримку, щоб українцям нічого не бракувало для боротьби з окупантами.

Зустріч контактної групи з питань оборони України на авіабазі США в Рамштайні, Німеччина, 21 квітня 2023 року.

Зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться наступного тижня, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

На ній союзники обговорюватимуть подальшу підтримку України. Точної дати Анушаускас не вказав.

"Україна вже підтвердила графік контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи (на Каховській ГЕС – Ред.), спричиненої окупантами", – заявив міністр.

Він додав, що через тиждень на зустрічі "Рамштайн" буде поновлено статус військової підтримки, щоб нічого не бракувало в боротьбі з окупантами.

Попереднє, 12-е засідання в форматі "Рамштайн" відбулося 25 травня. На ньому, зокрема, йшлося про надання Україні винищувачів. За словами бригадного генерала Пета Райдера, міністр оборони США Ллойд Остін на квітневій зустрічі у форматі "Рамштайн" отримав запити від деяких країн щодо дозволу тренувати українців на винищувачах F-16. Ці літаки виробляються Штатами, тож дозвіл є необхідним.

Контактна група з питань оборони України – це обʼєднання близько 50 міністрів оборони та найвищих військових-посадовців, які прагнуть перемоги України над агресором. Вперше ця зустріч відбулася рік тому на базі військово-повітряних сил США у Німеччині під назвою "Рамштайн".