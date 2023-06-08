Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться через тиждень, – міністр оборони Литви

Зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться наступного тижня, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
На ній союзники обговорюватимуть подальшу підтримку України. Точної дати Анушаускас не вказав.
"Україна вже підтвердила графік контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи (на Каховській ГЕС – Ред.), спричиненої окупантами", – заявив міністр.
Він додав, що через тиждень на зустрічі "Рамштайн" буде поновлено статус військової підтримки, щоб нічого не бракувало в боротьбі з окупантами.
Попереднє, 12-е засідання в форматі "Рамштайн" відбулося 25 травня. На ньому, зокрема, йшлося про надання Україні винищувачів. За словами бригадного генерала Пета Райдера, міністр оборони США Ллойд Остін на квітневій зустрічі у форматі "Рамштайн" отримав запити від деяких країн щодо дозволу тренувати українців на винищувачах F-16. Ці літаки виробляються Штатами, тож дозвіл є необхідним.
Контактна група з питань оборони України – це обʼєднання близько 50 міністрів оборони та найвищих військових-посадовців, які прагнуть перемоги України над агресором. Вперше ця зустріч відбулася рік тому на базі військово-повітряних сил США у Німеччині під назвою "Рамштайн".