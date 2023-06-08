У Дніпрі злочинна група привласнила нерухомість померлих на 10 млн грн, – прокуратура

Їхня справа справа вже передана до суду.

У Дніпрі судитимуть вісьмох учасників злочинної організації, які привласнили нерухомість померлих на 10 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, учасники злочинної групи з червня 2021 по серпень 2022 року оформлювали на підставних або неіснуючих осіб квартири у м. Дніпрі.

Ця нерухомість належала померлим людям і не була оформлена як спадщина належним чином.

При цьому учасники злочинної організації використовували підроблені документи. Їх виготовляли на орендованій квартирі.

Після цього нерухомість продавали. Грошові кошти, отримані від продажу майна, обвинувачені привласнювали та розподіляли між собою.

У такий спосіб вони заволоділи правом власності на дев’ять квартир померлих громадян. За їх продаж отримали понад 10 млн грн.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника та сімох учасників злочинної організації.

Їм інкримінують шахрайське заволодіння об'єктами нерухомості та підроблення документів (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

За клопотанням прокурора суд наклав арешт на особисте нерухоме майно обвинувачених. А також на деякі незаконно відчужені квартири потерпілих.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали “приватного детектива” та поліцейського, які торгували персональними даними. Вартість інформації стосовно однієї особи становила 4 000 гривень.