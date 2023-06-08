Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Херсонської області, яка бореться із наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС.

Він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків катастрофи, повідомили в пресслужбі президента. Йшлося про оперативну обстановку в області, евакуацію населення з потенційних зон затоплення, ліквідацію надзвичайної ситуації, організацію життєзабезпечення затоплених територій.

Також – про перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативну воєнну обстановку в зоні техногенної катастрофи.

"Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини", – зазначив він.

Міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко доповів про оперативну обстановку та евакуацію населення із зон затоплення.

Фото: ОПУ

Він навів оцінку втрат внаслідок теракту та повідомив про ймовірні ризики. Для вивезення людей підготовували залізничний та автомобільний транспорт. Жителі підтоплених населених пунктів забезпечені продуктами харчування у повному обсязі. Проводяться роботи з підвезення питної води. На базі окремих закладів охорони здоров’я розгорнуто пункти евакуації, додали в пресслужбі президента.

Зеленський також відвідав переправу, де відбувається евакуація населення.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: Kostiantyn Liberov і Vlada Liberova

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, станом на ранок четверга в Херсонській області затопило 600 квадратних кілометрів. З них 32% – правий берег, 68% – лівий, який переважно окупований. Евакуйовано 1995 осіб, переважно – з мікрорайону Корабел. У тимчасових пунктах допомоги люди забезпечені необхідним.

На лівому березі ситуація надвзичайно важка. Окупанти не бажають допомагати цивільним, відбирають у них авто, на яких вони намагаються евакуюватись.