Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Херсонської області, яка бореться із наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС.
Він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків катастрофи, повідомили в пресслужбі президента. Йшлося про оперативну обстановку в області, евакуацію населення з потенційних зон затоплення, ліквідацію надзвичайної ситуації, організацію життєзабезпечення затоплених територій.
Також – про перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативну воєнну обстановку в зоні техногенної катастрофи.
"Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини", – зазначив він.
Міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко доповів про оперативну обстановку та евакуацію населення із зон затоплення.
Він навів оцінку втрат внаслідок теракту та повідомив про ймовірні ризики. Для вивезення людей підготовували залізничний та автомобільний транспорт. Жителі підтоплених населених пунктів забезпечені продуктами харчування у повному обсязі. Проводяться роботи з підвезення питної води. На базі окремих закладів охорони здоров’я розгорнуто пункти евакуації, додали в пресслужбі президента.
Зеленський також відвідав переправу, де відбувається евакуація населення.
Нагадаємо, станом на ранок четверга в Херсонській області затопило 600 квадратних кілометрів. З них 32% – правий берег, 68% – лівий, який переважно окупований. Евакуйовано 1995 осіб, переважно – з мікрорайону Корабел. У тимчасових пунктах допомоги люди забезпечені необхідним.
На лівому березі ситуація надвзичайно важка. Окупанти не бажають допомагати цивільним, відбирають у них авто, на яких вони намагаються евакуюватись.