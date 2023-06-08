На Сумщині “шахеди” влучили в школу, магазин та зерносховище агрофірми

Ворог знову атакував Сумщину “шахедами”, а також обстрілював з мінометів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Вночі і зранку ворог здійснив 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Миколаївська, Білопільська, Середино-Будська та Новослобідська громади.

Новослобідська громада: був мінометний обстріл – 5 вибухів.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів – 4 вибухи.

Миропільська громада: по території громади росіяни вдарили “шахедами”. Відбулося влучання одного БпЛА «Shahed» в приміщення школи (виникла пожежа у прибудові до 2-поверхової будівлі школи), ще одного в продуктовий магазин і третього в нежитлове приміщення на території громади.

Миколаївська сільська громада: відбулося влучання БпЛА «Shahed» в ангар та зерносховище агрофірми. Пошкоджено декілька одиниць тракторної техніки.

Білопільська громада: зранку був обстріл з міномету (6 вибухів).

Нагадаємо, днем раніше на Сумщині “шахед” влучив у приватний будинок, двоє людей загинули. Ще одна людина госпіталізована з пораненнями.