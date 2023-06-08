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​За добу ЗСУ знищили ще 730 російських окупантів, 18 танків та 15 безпілотників

Загалом Росія вже втратила в Україні 212 760 військових.

​За добу ЗСУ знищили ще 730 російських окупантів, 18 танків та 15 безпілотників
Фото: Скрін з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 730 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 212 760 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 212760 (+730) осіб ліквідовано
  • танків - 3891 (+18)
  • бойових броньованих машин - 7576 (+16)
  • артилерійських систем - 3668 (+28)
  • РСЗВ - 595 (+1)
  • засоби ППО - 355 (+3)
  • літаків - 314 (+0)
  • гелікоптерів - 299 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3234 (+15),
  • крилаті ракети - 1171 (+0)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6384 (+35)
  • спеціальна техніка - 500 (+8).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, девʼять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, пʼять складів боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію противника.

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