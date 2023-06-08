​За добу ЗСУ знищили ще 730 російських окупантів, 18 танків та 15 безпілотників

Загалом Росія вже втратила в Україні 212 760 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 730 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 212 760 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 212760 (+730) осіб ліквідовано

танків - 3891 (+18)

бойових броньованих машин - 7576 (+16)

артилерійських систем - 3668 (+28)

РСЗВ - 595 (+1)

засоби ППО - 355 (+3)

літаків - 314 (+0)

гелікоптерів - 299 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3234 (+15),

крилаті ракети - 1171 (+0)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 6384 (+35)

спеціальна техніка - 500 (+8).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, девʼять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, пʼять складів боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію противника.