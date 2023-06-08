Окупанти обстріляли Донеччину, три людини загинули, - Єрмак

Росіяни обстріляли з артилерії Українськ у Донецькій області.
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
“Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих - дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей”, - написав Єрмак.
Він додав, що на місці обстрілу працюють ДСНС та поліція.
Нагадаємо ввечері 7 червня російські окупаційні війська обстріляли Харківську область. Були зафіксовані влучання в Чугуївському районі. За попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами С-300.