Окупанти обстріляли Донеччину, три людини загинули, - Єрмак

Росіяни обстріляли з артилерії Українськ у Донецькій області.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих - дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей”, - написав Єрмак.

Він додав, що на місці обстрілу працюють ДСНС та поліція.

Нагадаємо ввечері 7 червня російські окупаційні війська обстріляли Харківську область. Були зафіксовані влучання в Чугуївському районі. За попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами С-300.