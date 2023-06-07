Росіяни чотири рази за день обстріляли Дніпропетровщину

Сьогодні, 7 червня росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Росіяни атакували Мирівську громаду з дрона. Внаслідок цього пошкоджено 2 приватних житлових будинки, 1 господарча споруда, 3 автомобілі, 1 трактор.
Нікополь росіяни обстріляли з артилерії, внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад, 2 приватні підприємства, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 газопровід низького тиску, 1 лінія електропередачі.
На щастя, сьогодні у області загиблих та поранених від російських обстрілів немає.
Нагадаємо, на Сумщині ворожий “шахед” влучив у приватний будинок, двоє людей загинули.