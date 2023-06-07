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Австрія надасть 1 млн євро на підтримку ядерної безпеки в Україні

Кошти будуть виділені МАГАТЕ.

Австрія надасть 1 млн євро на підтримку ядерної безпеки в Україні
ЗАЕС
Фото: news.sky.com

У середу 7 червня уряд Австрії оголосив про надання 1 млн євро Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Австрії.

Кошти на фінансування діяльності МАГАТЕ в Україні внесуть порівну австрійське МЗС і Міністерство захисту клімату.

"Російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися... Незалежна й неупереджена робота МАГАТЕ на місцях і її присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження і убезпеченням життів", – наголосив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг.

Зазначається, що гроші будуть спрямовані на розгортання та роботу експертів МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, на засіданні Ради безпеки ООН 30 травня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС.

Російські окупанти використовують три блоки ЗАЕС в якості логістичної та військової бази.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС 6 червня може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, вважають в Енергоатомі. Наступного тижня Рафаель Гроссі збирається відвідати ЗАЕС. 

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