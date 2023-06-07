Коли ми почнемо контрнаступ, усі це побачать, - Данілов

За його словами, росіяни сприйняли локальні українські успіхи за початок масштабної операції.

Україна ще не розпочала запланований контрнаступ, щоб повернути окуповані Росією території.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у коментарі Reuters.

Таким чином секретар РНБО відкинув заяви російських офіційних осіб про те, що контрнаступ уже розпочався.

За його словами, російські чиновники сприйняли локальні українські успіхи на деяких ділянках фронту за початок більш масштабної операції.

"Усе це неправда. Коли все це почнеться, вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, усі про це дізнаються, усі це побачать", - сказав Данілов.

Нагадаємо, що очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Збройні сили України готові до контрнаступу, але війна проти російських загарбників затягнеться надовго.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на деяких напрямках фронту Збройні сили перейшли до наступальних дій.