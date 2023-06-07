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На Херсонщині “голова” села отримав 12 років тюрми за співпрацю з окупантами

Серед іншого, він допомагав окупантам шукати проукраїнських громадських активістів, а також представників бізнесу з метою їх пограбування.

На Херсонщині “голова” села отримав 12 років тюрми за співпрацю з окупантами
Фото: Херсонська обласна прокуратура

До 12 років за ґратами засуджено так званого «голову» села на Херсонщині за співпрацю з окупантами. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Доведено, що під час тимчасової окупації російськими військовими Херсонщини місцевий мешканець співпрацював з ворогом. Він став так званим «головою» села Нововоскресенське.

На псевдопосаді чоловік допомагав представникам країни-агресора, організовував агітаційні заходи та зустрічі з місцевими жителями, налагодив поширення серед населення газети з пропагандою окупантів. 

Також він сприяв російським окупаційним військам шукати проукраїнських громадських активістів та представників бізнесу з метою їх пограбування.

Підтримуючи рішення та дії держави-агресора щодо впровадження стандартів освіти РФ, чоловік збирав місцевих освітян та пропонував їм пройти перекваліфікацію в тимчасово окупованому Криму.

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури мешканця Бериславського району визнано винним у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору (ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі. А також  позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, займатися діяльністю, яка пов’язана з наданням публічних послуг на 15 років.

До набрання вироком законної сили засуджений утримуватиметься під вартою.

Нагадаємо, декілька днів тому СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА, який працював на росіян. Колаборант мав готувати так звані "експертизи фінансової діяльності підприємств", які потрібні були для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній.

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